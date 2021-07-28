Son dakika haberleri! Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi

Son dakika haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı. Patlamanın da meydana geldiği tırın içerisinde bulunan sürücü yanarak can verdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki 07 ENR 54 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tır alev topuna dönerken bir patlama da meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kılıç'ın yanarak can verdiği tespit edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, itfaiye ekiplerinin yanan tırda soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı