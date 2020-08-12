Son dakika haberleri | Kayseri'de miras için kavga eden 2 kardeşten 1'i öldü
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Son dakika haberleri | Kayseri'de miras için kavga eden 2 kardeşten 1'i öldü

Son dakika haberleri: Kayseri'de, 2 kardeş arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Kayseri'de miras için kavga eden 2 kardeşten 1'i öldü
12.08.2020 00:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:13

Kayseri'de, 2 kardeş arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Fedai ile Rüstem Yıldız kardeşler arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rüstem Yıldız, ağabeyi Fedai Yıldız'a pompalı tüfekle ateş etti.

Ağabey Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, Rüstem Yıldız ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fedai Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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