Son dakika haberleri! Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü
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Son dakika haberleri! Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

03.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:08
Son dakika haberleri! Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

Son dakika haberi... Kayseri'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, kocası hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, kocası hastanede tedavi altına alındı.

Sarıkürklü Mahallesi'nde Hanife Baktur (73) ve eşi Bekir Baktur'dan (74) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Hanife Baktur, olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren

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