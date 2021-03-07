Kayseri'de öldürülen iş adamının katil zanlılarından biri daha yakalandı

Kayseri'de öldürülen iş adamının katil zanlılarından biri daha yakalandı

GAZİANTEP - Geçtiğimiz yıl Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş adamının iş yerinin bahçesinde vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma kapsamında aranan bir zanlı daha Gaziantep'te sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan zanlının, iş adamını 3 milyon Euro karşılığında öldüren ekibin içerisinde yer aldığı iddia edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli cinayet ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili aranan bir şahsın Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Münifpaşa Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Yapılan tespit üzerine mahalleyi izlemeye alan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta sahte kimlik kullanan zanlı Vedat K'yı yakaladı.

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan Vedat K.'nin iş adamı Adıbelli'yi 3 milyon Euro karşılığında öldüren ekibin içerisinde yer aldığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay, 4 Ağustos 2020'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre, iş adamı Orhan Adıbelli, iş yerinin bahçesinde bir grubun silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için emniyet ekipleri tarafından 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş,270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin işlediği belirlenmişti. Olay sonrası yapılan çalışmalarda ise E.Y. ve beraberindekilerin iş adamı Orhan Adıbelli'yi uzun süre izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. E.Y. isimli şahıs ise Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'deyakalanmış ve Kayseri'de tutuklanmıştı.

Olaydan sonra yapılan araştırmalar sonucu cinayetin 3 milyon Euro karşılığı cinayeti işlendiği ortaya çıkmış ve sanığı azmettirerek yardım ettikleri belirlenen M.P.,E.K., S.O.M. ve D.K'yi19 Ağustos 2020'deGaziantep'te yakalamış, Kayseri'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

Olayla ilgili aranan şüpheli Vedat K. da Gaziantep'te yapılan operasyonla yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı