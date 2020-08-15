Son dakika haberleri! Kaymakam Erdemir'den şehit ailelerine ziyaret Son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçeye bağlı Kırkbulak köyündeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçeye bağlı Kırkbulak köyündeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ettiği şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Tekin Erdemir, ailelerle sohbet edip her hangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Erdemir, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ise, ilgi, alaka ve ziyaretinden ötürü Kaymakam Tekin Erdemir'e teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA