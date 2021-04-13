Müge Anlı'nın aradığı kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
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Müge Anlı'nın aradığı kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Müge Anlı'nın aradığı kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu

Müge Anlı'nun programına başvuran Gülşen Polat, 112 acil servis sürücüsü Adem Polat'ın kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. 4 gündür kayıp olan genç adam, bir arkadaşının evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni henüz bilinmeyen Polat'ın uyuşturucu kullanımına bağlı yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken acı haberi alan eşi, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

4 gün önce Silivri'den kayıp olarak bildirilen 112 acil servis sürücüsü Adem Polat, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Polat'ın ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, arkadaşı N.Y. ise psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

10 Nisan Cumartesi günü öğlen saatlerinde mesaisinin ardından 53 AR 201 plakalı aracıyla iş yerinden ayrılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Adem Polat (39), Esenyurt'ta arkadaşının evinde ölü bulundu. Dün gece 22.30 sıralarında Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine ekipler, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti. Ekipler, Adem Polat'ı evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sosyal medyadan tanıştığı arkadaşının evinde bulundu

Evli ve 2 çocuk babası olan Polat, kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden N.Y. isimli kişinin evinde ölü olarak bulundu. Olay sonrası N.Y.'nin evde olmadığı ve psikolojik tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Polat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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