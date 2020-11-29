Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayınpeder Mustafa B., ailevi nedenlerden dolayı gelini Hülya B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren kayınpeder, torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti. Hastanede tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı bağlı Ayazlı Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder Mustafa B. ile gelini Hülya B. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp, baba ocağına dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren kayınpeder Mustafa B. duruma sinirlenip, tabanca ile gelinini vurduktan sonra kendine ateş etti.

2 ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DEHŞET

Öte yandan, torunlarının annesi olan gelinini, biri 6 diğeri ise 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde vuran kayınpeder ve gelini, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

GELİN VE KAYINPEDERİN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğunu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, "Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şuan için" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY