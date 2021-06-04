Son dakika haberleri... Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi arasında iş birliği

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü ve ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü ve ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın, Kazakistan Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesinin açılışının 20. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen programa davet edildiği belirtildi.

Program kapsamında 27-28 Mayıs'ta Kazakistan Almatı Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesine ziyarette bulunan Topal'ın Kazakistan Müftüsü Naurızbai Taganoglu, Kazakistan Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kazakistan Dini Ataşesi, Kazakistan Eğitim Ataşesi ve Kazakistan Ticaret Ataşesi ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

"Milli ve Manevi Birliğin Güçlenmesinde Din Eğitiminin Rolü" konferansta Topal'ın sunum yaptığı ifade edilen açıklamada, ardından Topal ile Kazakistan Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi Rektörü Muhammad ash-Shahat al-Gindi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü ile ikili iş birliği anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki üniversitenin fakülte, bölüm ve araştırma enstitüleri ile öğretim elemanlarının yanı sıra, doktora ve yüksek lisans öğrencileri değişimini kapsamakla birlikte akademik iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen anlaşma ile kitap, eğitim öğretim materyalleri ile akademik yayın değişimi, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, ortak proje ve organizasyonlar, özel ziyaretler ve diğer bilimsel faaliyetler, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde ortak programların uygulanması, eğitimsel süreci geliştirmek için öğrenci değişimi gibi konularda anlaşma sağlandı. İmza töreninde Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kazakistan Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kairat Kurmanbayev, Akademik ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Dr. Sandybayevich Zhalgas Saduakhasov ve Dini Hizmet ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Nusupkhan Timur da hazır bulundu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor