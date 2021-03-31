Son dakika haberleri: Kaspersky harici tehdit istihbaratı hizmetlerinde lider olarak gösterildi

Son dakika haberine göre Kaspersky, araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester'ın "The Forrester Wave: External Threat Intelligence Services Q1, 2021" raporunda harici tehdit istihbaratı (TI) hizmetlerinde "lider" sağlayıcılar arasında konumlandırıldı.

Kaspersky, araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester'ın "The Forrester Wave: External Threat Intelligence Services Q1, 2021" raporunda harici tehdit istihbaratı (TI) hizmetlerinde "lider" sağlayıcılar arasında konumlandırıldı.

Kaspersky açıklamasına göre, 2021 İlk Çeyrek External Threat Intelligence Services raporu, tehdit istihbaratı ortamındaki eğilimlere genel bir bakış eşliğinde on iki farklı güvenlik hizmetleri sağlayıcısının uzmanlığını değerlendiriyor.

Kaspersky, raporda, harici tehdit istihbarat hizmetleri değerlendirmesinde lider kategoride yer alan üç sağlayıcıdan biri oldu.

Forrester tarafından her büyüklükteki işletme için geçerli uygun olarak nitelendirildi

Forrester'ın raporunda istihbarat kalitesinde öncü olarak öne çıkardığı Kaspersky, mevcut teklif kategorisinde en yüksek iki puandan birini aldı.

Forrester, siber tehdit istihbaratı kriterinde şirketi en yüksek puanla ödüllendirdi. Rapor ayrıca Kaspersky'e durum-bağlantı noktası operasyonları ve siber tehditlere karşı ilk elden gözlem konusunda sağladığı üstün görünürlük nedeniyle en yüksek puanı verdi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Forester, Kaspersky'nin müşterilerinin bilgi taleplerine yanıt verme yeteneğine de dikkati çekti. Referans müşteriler Kaspersky'nin bilgi kalitesinden, müşterilere sunduğu verimlilikten ve sonuçların ölçülmesine yardımcı olma sürecinden memnun kaldılar.

Dünyanın önde gelen araştırmacıları ve analistleri tarafından desteklenen Kaspersky Tehdit İstihbarat Hizmetleri, Forrester tarafından her büyüklükteki işletme için geçerli uygun olarak nitelendirildi.

"Kaspersky, müşterilerini dünyanın dört bir yanından gelen en son tehdit istihbaratıyla destekliyor"

Kaspersky Tehdit Araştırmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Ivanov, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Petabaytlarca zengin tehdit verisi, gelişmiş makine öğrenme teknolojileri ve benzersiz küresel uzmanlarıyla Kaspersky, müşterilerini dünyanın dört bir yanından gelen en son tehdit istihbaratıyla destekliyor. Böylece daha önce görülmemiş siber saldırı tehdidini hafifletmelerine yardımcı oluyor. Raporda bağımsız analistler tarafından lider olarak tanınmak, ankete katılan müşterilerden bu kadar çok olumlu geri bildirim almak gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan