Haber -Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Kartal'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak personel almak üzere bekleyen servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mert Demirhan'ın kullandığı 34 CMM 053 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında personel almak için bekleyen servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Mert Demirhan ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ambulansa bindirildikten sonra trafik ekipleri tarafından alkol ölçümü yapılmak istenen Mert Demirhan, sadece 3 bira içtiğini söyleyerek trafik ekiplerine itiraz etti. Bir süre sonra ambulansın içerisinde alkolünün ölçülmesine izin veren Mert Demirhan'dan 1.85 promil alkol çıktı.

Tam PTT personelini alacağı sırada otomobilin çarptığı servis minibüsünün sürücüsü Duran Gültekin, İlerden son sürat geldi, vurdu sonra da döndü. Arabama vurduktan sonra da kaldırıma çıktı. Ben personeli bekliyordum dedi.

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.