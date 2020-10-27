Son dakika haberleri... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Salgına Karşı Mücadele Ortakları Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberleri... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Salgına Karşı Mücadele Ortakları Toplantısı'na katıldı

27.10.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:00
Son dakika haberleri... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Salgına Karşı Mücadele Ortakları Toplantısı'na katıldı

Son dakika gündem haberi... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da Korona virüs salgınını kontrol almak için ilçe belediye başkanlarıyla İstanbul Valiliği'nde bir araya geldiği "Salgına Karşı Mücadele Ortakları Toplantısı"na katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da Korona virüs salgınını kontrol almak için ilçe belediye başkanlarıyla İstanbul Valiliği'nde bir araya geldiği "Salgına Karşı Mücadele Ortakları Toplantısı"na katıldı.

İstanbul'da artan Covid-19 vak'a sayısının nasıl azaltılabileceği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, diğer ilçe belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri katıldı.

İstanbul'da vak'a artışı yüzde 50'nin üzerinde

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60 oranındadır. İstanbul'da vak'a sayıları Türkiye genelindeki vak'a sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uzaktan erişimle evden çalışma çağrısı

Salgınla mücadele kapsamında alınacak önlemlerden bahseden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi gündeme getirilmiştir. Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır. İstanbul'da sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanları risk oluşturuyor. Sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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