Son dakika haberleri: Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler... Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti
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Son dakika haberleri: Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler... Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti

09.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:05

Son dakika 3. sayfa haberi... Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler.

Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler... Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti

Eğlence yapılan barakaya jandarma baskını, 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece yarısı alkol alıp eğlence yapılan barakayı jandarma bastı. Ekipleri görünce yaşadıkları şaşkınlık yüz ifadelerine yansıyan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vaka sayılarının fazla olduğu 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Sakarya'da 'sıkı denetim' talimatı vermişti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bu talimat üzerine, ilçelerde devriye atarken şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaştı. Bu doğrultuda Hendek ilçesinde 10 kişilik bir grup barakada alkol içip müzik çalarken eğlence yaparken yakalandı. Ekipler, barakaya sessiz bir şekilde ilerleyerek bir anda girdi. Karşılarında Jandarma'yı gören şahıslar adeta donup kaldı. Yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyan eğlence severlerin gece alemi bu baskınla son buldu. Baskın yapan personele ceza kesilmemesi için dil döken şahıslar, başarılı olamadı. Müzik ve eğlence seslerinin bir anda kesildiği barakada yakalanan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi. Baskın anında çekilen görüntüler, yaşananları anlatmaya yetti. Görüntülerde jandarma ekiplerinin barakanın kapısını açıp şahısları yaptıkları hata karşısında alkışladığı ve sonrasında 10 kişinin, ellerindeki enstrümanları bırakıp şaşkın bir yüz ifadesiyle jandarmaya baktıkları görüldü. Ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler... Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti
Son dakika haberleri: Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler... Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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