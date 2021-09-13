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Son dakika haberleri | Kars'ta pencereden girdiği evde kayınbiraderini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kars'ta pencereden girdiği evde kayınbiraderini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanıp konulduğu cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tahliye edilen ve dün gizlice penceresinden girdiği ilçenin Bayam Mahallesi'ndeki evde uyuyan kayınbiraderi Harun A'yı (25) tabanca ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Muhammed A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Muhammed A, yoğun güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muhammed A, "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Kağızman Bayam Mahallesi'nde oturan Muhammet A, daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce denetim serbestlik uygulamasından yararlanarak tahliye edilmişti.

Tahliye olduktan sonra eve dönmeyen eşi Elif A'nın bulunduğu aynı mahalledeki kayınbiraderi Harun A'nın evine giden Muhammed A, evine dönmesini istediği eşi ve ailesiyle tartışıp buradan ayrılmıştı.

Aynı gün gece saatlerinde söz konusu eve yeniden gidip gizlice banyo penceresinden içeri giren Muhammed A, Harun A'yı silahla vurup öldürdükten sonra kaçmak isterken polislerce yakalanmıştı.

AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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