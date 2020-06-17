Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kars kent merkezi ve Sarıkamış ilçesi ile Bayburt'ta dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu sonrası tarım arazilerini olumsuz etkilerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

17.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:29

Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kars kent merkezinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süre etkili olan dolu, yerini yağmura bıraktı. Sarıkamış ilçesinde, dolu nedeniyle tarım arazileri ve kara yolu beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili araziler zarar gördü. Dolunun ardından devam eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Dolu nedeniyle Kars-Sarıkamış arasındaki kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki göçerlerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki 2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kıştan kalma kar nedeniyle kapalı bulunuyor. Yolda yaklaşık 2 metre karın bulduğunu belirten yetkililer, göçerleri yaylalarla buluşturacaklarını söyledi.

Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

BAYBURT'TA DA DOLU ETKİLİ OLDU

Öte yandan, Bayburt'ta il genelinde dolu yağışı etkili oldu. Kentte öğleden sonra aniden başlayan dolu, birkaç dakika sürdü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

EKİLİ ALANLAR DOLUDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu, yerini yağmura bıraktı. Kentin kırsal kesimlerindeki bazı ekili alanların, doludan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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