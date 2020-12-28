Son dakika: Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada
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Son dakika: Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada

28.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:51

Gelen son dakika haberine göre Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada Kars'ta 200 bin liralık ziynet eşyası kasasını çalan 3 kafadar hırsız güvenlik kamerasına takıldı.

Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada

KARS - Kars'ta 200 bin liralık ziynet eşyası kasasını çalan 3 kafadar hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Güvenlik kamerası inceleyen polis hırsızlık olayının faillerini kısa sürede yakaladı.

Merkez Şehitler Mahallesinde bulunan bir ikamette yaklaşık 200 bin lira değerin de ziynet eşyasının bulunduğu kasanın çalınması polisi harekete geçirdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği ikametgahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 3 kafadar hırsızın kimlik bilgilerine ulaştı.

Kimlik bilgilerine ulaşılan Ü.A. ve S.A. polisin yaptığı operasyonla bir otel odasında çaldıkları eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Şüphelileri gözaltına alan polis, ziynet eşyalarını sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IÇ-

Son dakika: Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada
Son dakika: Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada
Son dakika: Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada
Son dakika: Kars'ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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