Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş

04.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:07

Son dakika haberleri: Denizli'de inşaatta iki kardeşini vuran zanlı tutuklandı.

Denizli'de inşaatta iki kardeşini vuran zanlı tutuklandı. Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürdüğünü itiraf eden zanlının, yakalanmaması haline intihar etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devam eden inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan A. (37), birlikte çalıştığı kardeşleri Hamza (39) ve Ümit A.'yı (35) telefonla arayarak rahatsızlığından dolayı bugün işe gelemeyeceğini iletti. Bunun üzerine iki kardeş, beraber inşaata gelerek çalışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki silahla inşaata gelen Doğan A., kardeşlerinin duvar örmekte olduğu 3. kata çıktı. Kendilerine harç yapımında yardımcı olan amelenin gözü önünde iki kardeşine 4 el ateş eden Doğan A., suç aletiyle birlikte inşaattan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından ablukaya alınan bölgede cinayet zanlısı kardeş Doğan A., cinayet silahı ile birlikte yakalandı.

Aile içinde kendine uygulanan mobbing nedeniyle cinnet getirmiş

Emniyetteki ifadesinin ardından cinayet zanlısı Doğan A., adliyeye sevk edildi. Doğan A.'nın ifadesinde ise aile içinde sürekli mobbing uygulandığı, kendisine sürekli ağabeyi ve kardeşi tarafından baskı kurulduğu gerekçesiyle cinnet getirdiği bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet zanlısı kardeşin intihar etme girişimi sırasında yakalandığı öğrenildi. Katil kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş
Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş
Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş
Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş
Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Akkaya Bülent Ersoy Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 23:06:50. #1.15#
title