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Son dakika haberleri! KARDA OTOMOBİL KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde safaride aracı çalışmayınca dağlık alanda bırakıp, arkadaşlarının aracıyla dönen sürücü, 5 gün sonra karla kaplanan aracını kurtardı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde safaride aracı çalışmayınca dağlık alanda bırakıp, arkadaşlarının aracıyla dönen sürücü, 5 gün sonra karla kaplanan aracını kurtardı.

Kaş'ta Demre Off Raod Kulübü Başkanı Ahmet Çakıroğlu ile beraberindeki arkadaşları pazar günü arazi araçlarıyla safariye çıktı. 6 araçla karda safari yapan ekip yoğun yağış ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Çakıroğlu'nun aracı çalışmayınca arkadaşlarıyla dönüşe geçti. Kar yağışının devam etmesi üzerine Çakıroğlu, bölgeye ulaşamadı. Dün yağışın azalmasıyla bölgeye 'tak tak' diye tabir edilen paletli iş makinesi ile ulaşan Çakıroğlu, aracının yanına ulaştı. Karla kaplanan aracını kurtaran Çakıroğlu iş makinesiyle açılan 5 kilometrelik yoldan dönüşe geçti. Çakıroğlu'nun aracının üzerinde yaklaşık 1 metre kar biriktiği gözlendi.

Son dakika haberleri! KARDA OTOMOBİL KURTARMA OPERASYONU

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