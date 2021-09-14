Son dakika haberleri: Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü (2) - Haberler
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Son dakika haberleri: Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü (2)

Son dakika gündem haberi... AŞI OLMAMIŞKarabük'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür karantinada olduğu evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Ekrem Er'in, aşı olmadığı öğrenildi.

AŞI OLMAMIŞ

Karabük'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür karantinada olduğu evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Ekrem Er'in, aşı olmadığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri
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