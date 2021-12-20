Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı - Haberler
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Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Karamürsel Belediyesi tarafından 100 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Karamürsel 3. Kitap Fuarı açıldı.

Karamürsel Belediyesi tarafından 100 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Karamürsel 3. Kitap Fuarı açıldı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlanan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dijital yayınların klasik kitapların önüne geçtiği bir dönemi yaşadıklarına dikkati çeken Çetinkaya, "Kitabın kokusunu ve sayfaların hışırtısını duymadan kendimi kitap okumadan saymıyorum. Klasik kitaptan vazgeçmeyelim." diye konuştu.

Çetinkaya, 100 yayınevinin stant açtığı fuara tüm Karamürsellileri davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Fuar, 09.00-19.30 saatleri arasında 28 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Son dakika haberleri: Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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