Son dakika haberleri: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

03.11.2020 01:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:28
Son dakika haberleri: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi Zeytindalı Bulvarı Sebahattin Özer İş Merkezi önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Öcal av tüfeği ile yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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