Son dakika haberleri... Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti

21.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:15
Son dakika haberleri... Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... KARADENİZLİ sanatçı Hüseyin Aydın (49), İstanbul'da beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KARADENİZLİ sanatçı Hüseyin Aydın (49), İstanbul'da beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karadeniz müziğinin sevilen ses sanatçısı Hüseyin Aydın, yaklaşık 1 yıldır beynindeki rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nden olan sanatçı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Bir süre önce beyin tümöründen ameliyat olan ve yörede 'Çayan Hüseyin' olarak tanınan sanatçının ölümü, sanat camiası, ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.Evli ve 3 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, İstanbul'dan Trabzon'a getirilerek Şalpazarı ilçesinde yarın toprağa verilecek. Yörede atma türkülerinin yanı sıra yayla şenliklerinin vazgeçilmez sanatçısı olan Aydın, seslendirdiği 'otantik kaydeler'le tanınıyordu.


Son dakika haberleri... Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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