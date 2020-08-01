Son dakika haberleri | Kapadokya'da Kurban Bayramı hareketliliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kapadokya'da Kurban Bayramı hareketliliği

Son dakika güncel haberi: Kapadokya'daki turistik merkezlerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

01.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:34

Kapadokya'daki turistik merkezlerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri başta olmak üzere, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'ya bayram tatili için gelenler bölgede at, deve, arazi araçları ve ATV motorlarla düzenlenen turlara katıldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden konuklar, Uçhisar Kalesi ve Esentepe mevkisindeki seyir alanlarından bölgenin manzarasını seyretti.

Bayram tatili için İstanbul'dan gelen Hamza Çalışkan, AA muhabirine, ilk defa geldiği bölgede ailesiyle gezinti yaptığını, bölgenin doğal güzelliklerle bezeli manzarasına hayran kaldığını belirtti.

İleride de arkadaşlarıyla yeniden bölgeye gelmeyi düşündüğünü aktaran Çalışkan, "Kapadokya'ya gelmeyi uzun süredir istiyorduk bayram tatili dolayısıyla fırsat bulabildik. Bölge, İç Anadolu'nun bence en güzel yerlerinden birisi. Herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Düzce'den birlikte geldiği arkadaş grubuyla peribacaları arasında ATV araçla düzenlenen tura katılan Muhammed Demir de Kapadokya hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını ancak turistik alanları gezince çok doğru bir karar verdiklerini anladıklarını kaydetti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da normalleşme sürecinin ardından hafta sonları başlayan hareketliliğin bayram tatiline de yansıdığını belirtti.

Bölgede, geçmiş yıllara kıyasla sakin bir turizm sezonu geçirildiğini vurgulayan Durmaz, "Bayram tatili, Kapadokya'da biraz canlılık oluşturdu. Oteller geçmiş yıllardaki gibi tam kapasite olmasa da yaklaşık yüzde 30 kontenjanla misafir ağırlıyor. Bölgede sıcak hava balon turları yapılmıyor ama ATV araçları ve atlarla tur düzenleniyor. Seyir tepelerinden insanlar Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yüksekten izliyor. Vadi yürüyüşleri de bölgedeki çok sayıda vadi içinde yapılabiliyor. Eylül ayından itibaren Kapadokya'da doluluk oranının artacağını umuyoruz." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kapadokya'da Kurban Bayramı hareketliliği

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti Ekonomi
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Güncel
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Güncel
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar İlhan Cihaner Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Müge Anlı Ozan Güven Cate Blanchett
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Şehit Yangın Bayram Hindistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kapadokya'da Kurban Bayramı hareketliliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 18:09:43. #1.14#
title