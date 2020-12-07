Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

07.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:36

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Z.I. (60) yönetimindeki 16 ER 540 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk'e (69) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü Z.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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