Son dakika haberleri... - Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri... - Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor Trabzon'un Maçka ilçesinde dün sabah saatlerinde yayla dönüşü kontrolden çıkan kamyonetin uçurumdan dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Zeki Atasoy'u arama çalışmaları sürüyor.

21.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:07

- Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde dün sabah saatlerinde yayla dönüşü kontrolden çıkan kamyonetin uçurumdan dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Zeki Atasoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Camiboğazı Yaylası'ndan dönüş yapan Zeki Atasoy yönetimindeki 61 LC 594 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sümela Manastırı yolundaki Coşandere Deresi'ne uçtu. Yaklaşık 20 metre uçurumdan dereye yuvarlanan kamyoneti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Dün yapılan arama çalışmalarında sürücü Zeki Atasoy'a ulaşılamazken, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bu sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Arama çalışmaları yükselen dere debisi ve akıntı nedeniyle güçlükle yapılırken, dereye yuvarlanan kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir çalışmaları yerinde takip etti. Akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zeki Atasoy'un yakınları ile görüşen Vali Ustaoğlu, Atasoy'u bulmak için tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Son dakika haberleri... - Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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