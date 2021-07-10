Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kamyon önündeki otomobile çarptı, meydana gelen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kamyon önündeki otomobile çarptı, meydana gelen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon önünde seyir halindeki bulunan 34 TF 324 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarparak, parçalandı.

Meydana gelen kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden kişi de otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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