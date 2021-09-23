Son dakika haberleri: Kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Samsun'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA (AA) - Samsun'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Caferi Tayyar Çelik'in kullandığı 34 CIM 897 plakalı palet yüklü tır, Samsun- Ankara kara yolu 30. kilometrede bariyerlere çarptıktan sonra aynı yönde seyreden Erdal Kılıçkaya idaresindeki 55 BDK 63 plakalı perde yüklü kamyonla çarpıştı. Her iki aracın devrilmesi sonucu palet ve perdeler yola saçıldı.

Kazada sürücülerden Kılıçkaya ile yanında bulunan Adil Gürsoy yaralandı. Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları ekipleri, yola saçılan malzemelerin toplanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolunda ulaşım, eski yoldan sağlandı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

 Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Mehmet Muş Sezai Temelli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:27:07. #1.11#