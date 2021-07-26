Kalp krizinden ölen itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp krizinden ölen itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da metruk binada çıkan yangına müdahale ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç (53), İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA'da metruk binada çıkan yangına müdahale ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç (53), İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Temelli İstasyonu'nda görev yapan itfaiye eri Bayram Koç, Sincan ilçesi Beyobası Mahallesi'ndeki metruk binada dün çıkan yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Koç ve arkadaşlarının yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Koç, aracın yanına döndüğü sırada fenalaşıp yere yığıldı. Koç, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Koç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İTFAİYE ÖNÜNDE TÖREN

Evli ve 2 çocuk babası Koç için İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Koç'un ailesi ve meslektaşları ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı siyasi partilerin il başkanları katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Koç, için dua edildi. Törenin ardından Koç'un cenazesi itfaiye sirenleri eşliğinde cenaze aracına konuldu. Koç'un cenazesi öğle kılınan cenaze namazı ardından Malıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden ölen itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden ölen itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizinden ölen itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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