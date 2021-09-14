Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan İşçi hayatını kaybetti.
Terziler Sitesi'ndeki iş yerinin çatısında demir kesimi işiyle uğraşan Mustafa Gök (47), demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Gök, kurtarılamadı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri