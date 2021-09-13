Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta düzenlenen drone destekli fuhuş operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen drone destekli fuhuş operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Masası tarafından yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G (41), G.A (37), S.G (46) ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu.

Ekipler tarafından bir masaj salonunda yapılan aramalarda dikkat çeken bir görüntü de cinsel materyaller ve müşterilerin borç defteri çıktı. Borç defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü.

Olayla ilgili masaj salonu kapatılırken, şantaja uğrayanların olup olmadığı ise araştırılıyor.

Eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 29 kişi gözaltına alırdı. Kadınların 2'sinin şüpheli 6'sının da mağdur olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta drone destekli fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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