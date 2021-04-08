Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralıların Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.

3 KİŞİ HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk