Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

Son dakika habere göre Şehitlik ziyareti Kur'anı Kerim okunması Dua edilmesi Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şehit yakınlarıyla ilgilenmesi Kahramankazan'da şehitlik ziyareti Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı Arefesinde şehitlik ziyaret edildi.