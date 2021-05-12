Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti
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Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şehitlik ziyareti Kur'anı Kerim okunması Dua edilmesi Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şehit yakınlarıyla ilgilenmesi Kahramankazan'da şehitlik ziyareti Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı Arefesinde şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlik ziyareti

Kur'anı Kerim okunması

Dua edilmesi

Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi

Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şehit yakınlarıyla ilgilenmesi Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı Arefesinde şehitlik ziyaret edildi.

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı Arefesinde şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlik ziyaretine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ve ilçe protokolünün yanısıra şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlik ziyaretinde şehitler için Kur'anı Kerim okundu. Vatandaşlar tarafından yapılan hatimlerin duasını İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır yaptı.

Daha sonra hep birlikte şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek dua edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı şehit aileleriyle yakından ilginerek ne zaman ihtiyaç duyarlarsa kendilerine doğrudan ulaşabileceklerini söyledi.

Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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