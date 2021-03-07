Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı
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Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı

07.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:23

Kağıthane'de bir kumarhaneye düzenlenen baskında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı.

Kağıthane'de bir kumarhaneye düzenlenen baskında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane Seyrantepe Caddesi üzerinde yeni açılan bir kumarhane olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde kısa sürede kumarhanenin yerini tespit etti. NATO Caddesi'nde bulunan adrese 2 Mart tarihinde baskın yapıldı. Polis ekipleri, "casino" şeklinde dizayn edilmiş kumarhaneye çevrilen yerde rulet ve Teksas pokeri oynandığını belirledi. Kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahıs, 1 mekan sahibi ve 2 kurpiyere cezai işlem uygulandı. Adreste 1 adet rulet makinası, 1 adet rulet masası, 30 adet deste oyun kartı, bin 300 adet pul ele geçirildi. Şahısların tamamına korona virüs tedbirlerini hiçe saymaktan, 9'una ise kumar oynamaktan olmak üzere toplam 53 bin 650 lira ceza yazıldı.

-İHA-

Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı
Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı
Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı
Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı
Kağıthane'de kumarhane baskınında 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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