Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı

Kocaeli'de bankamatikteki kadınların arkasına yanaşarak cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken 49 yaşındaki sapık, gözaltına alındı.

Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı
20.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:34

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çeken Sezai S, gözaltına alındı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bankamatiklerden para çeken kadınların arkasına yanaşarak, cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken kişi kadınlar tarafından fark edildi.

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAFA RASTLANILDI

Kadınların şikayette bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda arama çalışması başlattı. Kimliği belirlenen Sezai S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S'nin cep telefonunda kadınlara ait çok sayıda fotoğraf olduğunu tespit etti. Sezai S. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülürken, cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Haluk TURGUT
Haluk TURGUT
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Seren Serengil İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Tisserand Erol Bulut Metin Oktay Vedat Muriqi
Daha Fazla Kaza Anne Milli Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:34:19. #1.14#
title