Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı Kocaeli'de bankamatikteki kadınların arkasına yanaşarak cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken 49 yaşındaki sapık, gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çeken Sezai S, gözaltına alındı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bankamatiklerden para çeken kadınların arkasına yanaşarak, cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken kişi kadınlar tarafından fark edildi.

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAFA RASTLANILDI

Kadınların şikayette bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda arama çalışması başlattı. Kimliği belirlenen Sezai S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S'nin cep telefonunda kadınlara ait çok sayıda fotoğraf olduğunu tespit etti. Sezai S. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülürken, cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA