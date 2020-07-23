Son dakika haberleri! Kadın kursiyerlerden her zevke uygun maske
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Son dakika haberleri! Kadın kursiyerlerden her zevke uygun maske

Son dakika güncel haberi: Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler, pamuklu kumaştan maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.

Son dakika haberleri! Kadın kursiyerlerden her zevke uygun maske
23.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:53

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler, pamuklu kumaştan maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor. Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerler, her zevke uygun istenilen ölçü, renk ve modelden maske siparişi de alıyorlar.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitimler devam ediyor. Pandemi nedeniyle iş yoğunluğunun en çok yaşandığı yer ise "Giyim Üretimi" sınıfı. Atölyede eğitim gören kursiyerler özel pamuklu ve yıkanabilir kumaştan maske üretmeye başladı.

Rahat nefes alınabilir özelliği var

Kursiyerler kendi aralarında iş bölümü yaparak el birliğiyle maske üretiyorlar. Kimi maskenin kalıbını çıkarıyor kimi dikiyor kimi de ütüleyip paketliyor. Kadınlar için beyaz erkekler için mavi renkte olan maskeler, filtrasyon verimliliği, solununabilirlik ve mikrobiyal yük özelliklerine uygun olarak imal ediliyor. İnce ve sert kumaştan yapıldığı için rahat nefes alınabilir olan maskeler yıkanabiliyor da.

Aile bütçelerine ekonomik katkı sağlıyor

Üretilen ilk maskeler, kurs binası önündeki stantlarda satılmaya başlandı. Kadınlar, buradan sattıkları maskelerden elde ettikleri gelirle aile bütçelerine ekonomik katkı sağlıyor. Satışa sunulan maskeler modelleri ve görünüşleriyle beğeni toplayınca özel talepler de alınmaya başlandı. Kursta herkesin istediği ölçüde, renkte, modelde maske siparişleri kabul ediliyor. İsteyen vatandaşlar, kendi çizimlerini de burada maske üzerine yansıtabiliyor.

"Salgın nedeniyle bu işe ağırlık verdik"

Maske yapmayı ilk kez burada öğrendiğini belirten ev hanımı Zeynep Çelik, "Uğraştırıcı ama zevkli bir iş. Evde boş boş oturmak yerine böyle faydalı işler yapmak bizim için iyi oluyor. Hem kendi maske ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de ek gelir elde ediyoruz. Salgın nedeniyle bu işe ağırlık verdik" dedi.

"Paketleyip satıyoruz"

Stilistlik ve modelistlik eğitimi aldığını söyleyen Emriye Cağbaş ise "Hocamızın öğrettiği şekilde kalıpları hazırlıyoruz. Çocuk, kadın ve erkeklere uygun desenlerle maske üretiyoruz. Paketleyip satıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Lokman Çağırıcı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Maskeler, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde satışa sunuluyor. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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