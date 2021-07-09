Son dakika haberleri... Kadıköy'deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kadıköy'deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Son dakika haberleri... Kadıköy'deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kadıköy'de hızla gelen bir araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki kadına çarptı.

Kadıköy'de hızla gelen bir araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki kadına çarptı. Yaralı kadının kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün adliyede savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Kaza Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde dün akşam saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Güler Baykal isimli kadına, Bülent K. hakimiyetindeki 34 DSY 862 plakalı Renault markalı araç kontrolden çıkarak hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki banka savrulan ve aracın altında kalan talihsiz kadın feci şekilde yaralandı. Kazanın ardından sürücü Bülent K. çevredeki kızgın kalabalık tarafından darp edildi.

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Feci kazada ağır yaralanan Güler Baykal'ın kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan adliyede işlemleri devam eden sürücünün savcıya ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Kadıköy'deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de hızla gelen aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Kadıköy'de hızla gelen aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Fatih Terim Burak Elmas Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Kadıköy'deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:05:49. #1.15#

title