Son dakika haber | Kadıköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kadıköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe 15 Temmuz bağlantı yolunda ismi öğrenilemeyen kadına otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üstünde kimlik bulunmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde, çarpıp kaçtığı öğrenilen 34 CIY 185 plakalı otomobilin plakası ile kadına ait ayakkabı ve ekmeğin yola savrulduğu görüldü.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber | Kadıköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haber | Kadıköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haber | Kadıköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti! Başkan adayı kürsüden idam ipi attı

Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti! Başkan adayı kürsüden idam ipi attı

 ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gündem haberi: İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

title