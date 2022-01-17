Son dakika haber | Kadıköy'de otomobilin çarptığı kişi öldü

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe 15 Temmuz bağlantı yolunda ismi öğrenilemeyen kadına otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üstünde kimlik bulunmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde, çarpıp kaçtığı öğrenilen 34 CIY 185 plakalı otomobilin plakası ile kadına ait ayakkabı ve ekmeğin yola savrulduğu görüldü.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.