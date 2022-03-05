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Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı

AA, Metin Yüksel Kaya - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Operasyondan görüntüler Polis özel harekat ekipleri ve polis helikopteri İSTANBUL (AA) – Fatih'te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Operasyondan görüntüler

Polis özel harekat ekipleri ve polis helikopteri İSTANBUL (AA) – Fatih'te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokağı'ndaki 3 katlı binaya operasyon yapıldı.

Polis ekipleri operasyon yapılan adreste bir süre arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kaçak göçmen işlemler için Emniyet'e götürüldü.

Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı

Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı

Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı

AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel

Polis Özel Harekat, Özel Harekat, Fatih, Polis, Güncel, Haberler

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