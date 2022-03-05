Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı
AA, Metin Yüksel Kaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Operasyondan görüntüler Polis özel harekat ekipleri ve polis helikopteri İSTANBUL (AA) – Fatih'te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Operasyondan görüntüler
Polis özel harekat ekipleri ve polis helikopteri İSTANBUL (AA) – Fatih'te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokağı'ndaki 3 katlı binaya operasyon yapıldı.
Polis ekipleri operasyon yapılan adreste bir süre arama yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kaçak göçmen işlemler için Emniyet'e götürüldü.