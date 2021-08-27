Son dakika haberleri! Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi
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Son dakika haberleri! Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi

Son dakika haberleri! Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Albay Urban yaptığı açıklamada, "(CENTCOM Komutanı) Orgeneral McKenzie'nin açıklamalarından sonra (Kabil Havalimanı'nın) Abbey Kapısı'ndaki saldırıda aldığı yara sonucu on üçüncü ABD askerinin de hayatını kaybettiğini teyit edebilirim." ifadelerini kullandı.

Urban, ayrıca yaralı sayısının ise 18'e çıktığını ve tamamının şu anda cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tahliye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kaydetti.

CENTCOM Komutanı McKenzie, yaptığı açıklamada 12 askerin öldüğünü 15 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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