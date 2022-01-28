Son dakika haberleri | Kaan'ın öldüğü yangın, 4'üncü kattaki dairenin mutfağından çıkmış

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki apartmanda, Kaan Yalçın'ın (26) hayatını kaybettiği yangının, itfaiye raporuna göre, 4'üncü kattaki dairenin mutfağındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Hasan Güven Caddesi'nde bulunan site içindeki apartmanın üst katında, 16 Ocak günü saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi de itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın'ın dumandan zehirlendiği belirlendi. Yalçın'ın, yangın çıkan apartmanda oturmadığı, arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaan Yalçın'ın, apartmanda mahsur kalanları kurtarmak istediği sırada dumandan etkilenerek, yaşamını yitirdiği bildirildi. Yalçın'ın cenazesi, otopsi sonrası Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.