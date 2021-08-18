Son dakika haberleri! Japonya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi... Japonya'da Kyushu bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Japonya'da Kyushu bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Japonya'da 1 haftayı aşkın süredir etkisini sürdüren şiddetli yağışın bilançosu ağırlaşıyor. Kyushu bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde gözlenen mevsim normalleri üzerindeki yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Shimane, Saga, Hiroshima, Nagasaki, Fukuoka, Nagano ve Gifu gibi felaketten en fazla etkilenen bölgelerde 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp olarak kayıtlara geçen 3 kişiyi arama çalışmaları bugün de sürüyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yağışların bu gece de devam etmesinin beklendiğini duyururken, yerel otoriteler de riskli bölgelerde yaşayan sakinleri heyelan, sel ve taşkın riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

4 binden fazla yapı zarar gördü

Japonya'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların 17 eyalette 62 toprak kayması ve 9 eyalette 36 nehir taşkınına neden olduğu açıklanmış, yağıştan en fazla etkilenen kesimlerden Kyushu bölgesi de dahil afet bölgelerinde toplam 4 bini aşkın yapı zarar görmüştü. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı