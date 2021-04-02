Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri tarafından tel çitlere takılarak kanadından ve ayağından yaralanmış bir vaziyette leylek bulundu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri tarafından tel çitlere takılarak kanadından ve ayağından yaralanmış bir vaziyette leylek bulundu. Ekipler tarafından jandarma karakoluna getirilen yaralı leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Manisa Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi yaptığı sırada Mera mevkisinde tel çitlere takılmış bir vaziyette leylek fark etti. Leyleğin yanına giden ekipler kanadından ve bacağından yaralanan leyleği hassas bir şekilde tel çitlerden kurtararak jandarma karakoluna getirip Manisa İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verdi. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekiplerine de haber verilmesinin ardından jandarma karakoluna gelen milli parklar ekiplerine yaralı leylek teslim edildi. Sol kanadında kırığı ve sağ bacağında çıkık ya da kırık olduğunu tespit eden milli parklar ekipleri şube yapılacak muayenenin ardından uygun tedavinin yapılacağını ve leyleğin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacağını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:37:20. #1.14#
title