Son dakika haberleri... Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar - Haberler
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Son dakika haberleri... Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılarAMASYA Amasya'da jandarma ekipleri bir köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

AMASYA (İHA) - Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar

AMASYA Amasya'da jandarma ekipleri bir köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi. Hayali bir aracın direksiyonunu elleriyle tutar gibi yapıp araç sesi çıkartarak süren minik çocuğun jandarma görevlisiyle yan yana olduğu anlardaki mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri Taşova Özbaraklı köyündeki Şehit Özcan Özel İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verdi. Trafik bilgilerini uygulamalı şekilde ve oyun oynar gibi öğrenen minik öğrenciler duygularını mesajlarla da paylaştılar. Mesajda, "İyi ki geldiniz. Biz çok sevindik. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Çocuklar çok faydalı buldukları eğitimin sonunda jandarma trafik aracından "trafik kurallarına lütfen uyalım" anonsu da yaptı.

Son dakika haberleri... Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar

Son dakika haberleri... Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar

Son dakika haberleri... Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri

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