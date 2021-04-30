Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
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Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi

İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi Nevşehir'de jandarma ekipleri denetimlerinde kuş uçurtmuyor Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sivil olarak bindikleri özel halk otobüslerinde emniyet kemeri, sosyal mesafe ve...

Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi

Nevşehir'de jandarma ekipleri denetimlerinde kuş uçurtmuyor

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sivil olarak bindikleri özel halk otobüslerinde emniyet kemeri, sosyal mesafe ve maske denetimleri yaptı. Denetimlerin ilk gününde emniyet kemeri takmayan otobüs şoförüne 144 lira para ceza yazdı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştırdı. Sivil olarak ilçeler arasında çalışan özel halk otobüslerine binen jandarma personelleri araç içerisinde emniyet kemeri, sosyal mesafe ve maske denetimi yapıyor. Denetimin ilk gününde Nevşehir'in Avanos ilçesinden hareket eden ve içerisinde sivil jandarma personelinin bulunduğu aracı Uçhisar çıkışında durduran jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri takmadığı tespit edilen otobüs şoförüne 144 lira para cezası uyguladı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan askeri personelde yolculara ve otobüs şoförüne kendisini tanıtarak, otobüs şoförünün emniyet kemeri takmadığını tespit ettiğini ve yolculara otobüs yolculukların emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verdi.

Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi
Son dakika haberi | Jandarmadan sivil denetim.. Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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