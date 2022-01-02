Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 5 bin 460 lira idari para cezası verildi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde E.K.'nın işlettiği kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte, iskambil kağıtları, pul, kumar oynayanların alacak- verecek durumunu gösterir kayıtların bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi. Şüphelilere, 'kumar oynamak' suçundan kabahatler kanununa göre toplam 5 bin 460 lira idari para cezası uygulanırken, kıraathane sahibi E.K. hakkında 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.