Son dakika haberleri | Jandarma, yolda bitkin bulduğu şahini ezilmekten kurtardı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yerde bitkin halde buldukları yaralı şahini ezilmekten kurtardı. Veterinere götürülen şahinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Arama ve Kontrol Noktası ekipleri, araçla yaptıkları rutin yol denetimleri sırasında bir şahinin yolda bitkin halde durduğunu fark etti. Ekipler, ezilmekten kurtardıkları yırtıcı kuşu, bir havluya sarıp, Gökova Hayvan Kliniği'ne götürdü. Vücudunda saçma ve yara izine rastlanmayan şahinin veteriner tarafından yapılan tetkiklerinde ishale bağlı halsizlik sonucu uçamadığının anlaşılıp, tedavisine başlandı. Şahinin tedavisinin ardından, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN