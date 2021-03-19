Son dakika haberleri | Jandarma sol ayağı kopmuş martı buldu
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Son dakika haberleri | Jandarma sol ayağı kopmuş martı buldu

19.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:11
Son dakika haberleri | Jandarma sol ayağı kopmuş martı buldu

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde jandarma sol ayağı kopmuş martı buldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde jandarma sol ayağı kopmuş martı buldu. Martı, tedavi altına alındı.

Marmaris-Muğla Karayolu'nun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda devriye görevi yapan jandarma ekibi, yol kenarında sol ayağı kopmuş martı buldu. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen martı, Gökova Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan martının tedavisinin ardından Muğla Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.


- Muğla
Son dakika haberleri | Jandarma sol ayağı kopmuş martı buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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