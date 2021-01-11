Son dakika haberleri | İzole yaşam için Akseki'ye gelen anne ve oğlu, sobadan zehirlenip öldü
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Son dakika haberleri | İzole yaşam için Akseki'ye gelen anne ve oğlu, sobadan zehirlenip öldü

11.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:15
Son dakika haberleri | İzole yaşam için Akseki'ye gelen anne ve oğlu, sobadan zehirlenip öldü

Son dakika haberler: İSTANBUL'dan koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki yazlıklarına gelen Raziye Tırtıl (73) ve oğlu Recep Tırtıl (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

İSTANBUL'dan koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki yazlıklarına gelen Raziye Tırtıl (73) ve oğlu Recep Tırtıl (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi'nde oturan Raziye Tırtıl ile oğlu Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti. Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.İstanbul'da yaşayan Raziye ve Recep Tırtıl'ın yaklaşık 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Akseki'de bulunan ve yazlık olarak kullandıkları eve geldiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN

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