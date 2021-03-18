Son dakika haberleri: İzmirli doktor koronavirüse yenildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN A.Ş.'de iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Gürdal Gönenç, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı İZELMAN A.Ş.'de iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Gürdal Gönenç, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Gürdal Gönenç'in acı haberini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu. Soyer sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli iş yeri hekimlerimizden Gürdal Gönenç'i Covid-19 virüsü nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.49 yaşındaki Gürdal Gönenç, bir süre önce koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı