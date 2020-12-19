Son dakika haberleri: İzmir polisi sosyal medyadan seslendi: Evde kal İzmir

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tüm yurt genelinde cuma günü 21.00'den itibaren başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı. Drone ile saniye saniye görüntülenen denetimler, sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Biz sizin için varız. Sağlıklı günler için evde kal İzmir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK