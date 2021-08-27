Son dakika haberleri! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Karşıyaka'da ziyaret
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Son dakika haberleri! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Karşıyaka'da ziyaret

Son dakika haberleri! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Karşıyaka'da ziyaret
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ile Türkiye Polis Radyosu İzmir Stüdyosu'nu ziyaret etti.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ile Türkiye Polis Radyosu İzmir Stüdyosu'nu ziyaret etti.

Şahne, Emniyet Müdür Yardımcıları Hüseyin Yılmazer ve Kaan Çoşkun ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında görevli polislerle görüştü.

Burada genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunan Şahne, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ile Türkiye Polis Radyosu İzmir Stüdyosu'nu da gezdi.

Şube müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Şahne, vazifelerinde üstün disiplin, gayret ve fedakarlık gösteren tüm personele görevlerinde muvaffak olmalarını diledi.

Son dakika haberleri! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Karşıyaka'da ziyaret
Son dakika haberleri! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den Karşıyaka'da ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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